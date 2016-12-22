После отравления детей в бассейне в Кемерово возбудили уголовное дело

В Кемеровской области 10 детей попали в больницу с признаками отравления хлором после посещения бассейна. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
ЧП произошло в городе Мыски 9 апреля. В помещении бассейна находились 25 детей, тренер и медработник, и все они почувствовали резкий раздражающий запах. Несовершеннолетних быстро вывели в другое помещение и вызвали медиков. У детей диагностировали раздражение слизистых, тошноту и кашель. Всем оказали помощь, 10 человек были госпитализированы.
Сотрудники СК установили, что концентрация хлора в помещении была токсичной. Предположительно, это произошло из-за того, что к средству для обеззараживания воды по ошибке добавили средство для понижения показателей кислот в воде.
Накануне в Челябинской области было возбуждено дело после госпитализации 13 учеников школы в Нагайбакском районе. Дети начали массово терять сознание на линейке, посвященной Дню здоровья. Ухудшение самочувствия также почувствовали два педагога.