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В Челябинской области возбудили дело из-за госпитализации 13 школьников
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В Челябинской области возбудили дело из-за госпитализации 13 школьников
Общество, 11:24
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В Челябинской области возбудили дело из-за госпитализации 13 школьников

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту массового заболевания школьников. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

В Нагайбакском районе области 6 апреля в больницу попали 13 школьников в возрасте от семи до 15 лет с жалобами на ухудшение самочувствия. В настоящее время девять человек выписаны, четверо остаются в лечебном учреждении.

Дело возбуждено по ч. 1 ст.293 УК РФ (халатность). В рамках расследования проверяется соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в школе.

Региональная прокуратура сообщает об 11 госпитализированных школьниках, самому старшему из которых 16 лет.

Портал Polit74 уточняет, что школьники начали массово терять сознание во время линейки, посвященной Дню здоровья. Также самочувствие ухудшилось у двух педагогов.

«РИА Новости» со ссылкой на министра общественной безопасности области Евгения Савченко сообщает, что в школе взяли пробы воздуха, опасных веществ в них не обнаружили.

Теги: Челябинская область , госпитализация
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