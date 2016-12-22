Минздрав Подмосковья сохранит «отделение для бедных» в МОНИКИ

Количество врачей, число коек и кафедра не будут сокращены в случае реорганизации отделения торакальной хирургии Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ). Об этом сообщили РБК в министерстве здравоохранения Московской области.

Подмосковный минздрав подтвердил, что отделение торакальной хирургии МОНИКИ, в числе других подразделений, рассматривается как один из кандидатов на превращение в онкологическое.

«При этом ни число коек, ни количество врачей, ни научная составляющая не планируются к сокращению. Не будет сокращения и количества торакальных коек», — подчеркивается в сообщении ведомства.

Окончательного решения о будущем отделения нет, отметили в министерстве. «В настоящее время никакого приказа о реорганизации нет, и информация о закрытии отделения является недостоверной», — указали власти.

Ранее врачи сообщили о планах реорганизовать отделение за невыполнение финансового плана. Эту информацию подтвердил РБК главврач МОНИКИ Константин Гринев.

В единственном в Московской области отделении торакальной хирургии МОНИКИ на 30 коек лечат болезни легких, трахеи и бронхов, пищевода и желудка, молочных желез и грудной стенки. Часто это «дешевые» пациенты из числа низших социальных слоев, лечение которых требует больших затрат, а страховые компании возмещают за операции «копейки», пояснил ранее РБК один из хирургов. Отделение также включает научное подразделение — кафедру онкологии и торакальной хирургии.