Синоптики пообещали «майскую погоду» в Москве в начале следующей недели

В Москве в начале следующей недели установится «майская погода», сообщил РБК ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Суббота, 7 апреля, «ознаменуется ощутимым ухудшением погодных условий».

«В тыл циклонического вихря задуют промозглые северо-западные ветры, неся с собой полярный холод, из-за чего ливневые осадки могут пройти в смешанной фазе: дождь, местами с мокрым снегом, а ветер разгонит воздушный поток в порывах до 13–18 м/с, днем ожидается температура всего до плюс 9 градусов», — сообщил Тишковец.

На Пасху, 8 апреля, станет теплее.

«В Светлое Христово Воскресенье погода улучшится, а температура вернется к привычным для апреля значениям. В пасхальную ночь около 0 градусов, а днем столбики термометров пересекут 10-градусную отметку, плюс 4–9 градусов», — сказал сотрудник «Фобоса».

По его словам, в понедельник, 9 апреля, ожидается «майская погода», а снежный покров в черте города исчезнет полностью.

«Начало следующей недели на фоне западного крыла азиатского максимума выдастся по-весеннему комфортным. В условиях малооблачной, сухой погоды и южной тяги ветров ночные температуры повысятся от 0 градусов до плюс 5 градусов, днем уже плюс 14–19 градусов, что соответствует майскому климату», — сообщил Тишковец.