Прокуратура проверит «Уральские авиалинии» за задержку рейса на 40 часов

Прокуроры организовали проверку компании «Уральские авиалинии» после задержки рейса U6-892 из Дубая в Москву, когда пассажиры ожидали вылета почти двое суток. Об этом говорится на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

«В связи с тем, что время задержки составило более 40 часов, прокуратура проверит полноту и своевременность защиты прав пассажиров, в том числе в части оказанных им услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами», — сказано в сообщении.

В аэропорту Дубая задержка рейса произошла 6 апреля. В компании причиной задержки назвали техническую неисправность лайнера, позднее часть пассажиров отказалась лететь на рейсе U6-892. Всего вылета ожидали 170 пассажиров.

В результате «Уральские авиалинии» отправили в Москву свой резервный борт, который вылетел из Дубая в российскую столицу вечером 8 апреля. При этом лайнер, в котором устранили неисправность, вернулся в Москву 8 апреля в 9:15 утра.