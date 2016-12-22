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В «Уральских авиалиниях» сообщили об ожидающих вылета из Дубая пассажирах
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В «Уральских авиалиниях» сообщили об ожидающих вылета из Дубая пассажирах
Общество, 18:45
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В «Уральских авиалиниях» сообщили об ожидающих вылета из Дубая пассажирах

Более 170 пассажиров авиакомпании «Уральские авиалинии» вторые сутки ожидают вылета рейса из Дубая в Москву из-за неисправности самолета. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

«Уральские авиалинии» отправили в Дубай резервный самолет и готовы вывезти пассажиров в Москву. Об этом сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании. «Ситуация осложнилась тем, что для вылета рейса вне расписания авиакомпания должна была получить разрешения от стран, над территориями которых проходит полет. Мы ждали разрешения от авиационных властей Ирана. Вылет рейса в Москву состоится сегодня вечером [8 апреля]», — уточнили в пресс-службе.

Собеседник РБК добавил, что при подготовке рейса U6 892 Дубай — Москва на воздушном судне была выявлена техническая неисправность и воздушное судно отбуксировали на стоянку для ее устранения. При повторной подготовке рейса выявились небольшие замечания, не влияющие на безопасность полета. Самолет был полностью исправен и готов к вылету. Однако пассажиры потребовали заменить воздушное судно и категорически отказались лететь на данном самолете. «Этот борт улетел без пассажиров и уже благополучно приземлился в Москве сегодня днем», — отметили в пресс-службе.

Пока пассажиры ждали рейса, им были предоставлены все положенные услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами: людей разместили в гостинице и обеспечили горячим питанием.

Ранее российское Генконсульство в Дубае сообщили «РИА Новости», что пытаются ускорить предоставление другого борта для отправки российских туристов, которые три дня не могут вылететь в Россию. «Генконсульство держит ситуацию с российскими туристами на приоритетном контроле, находится на связи с Росавиацией и «Уральскими авиалиниями». Мы пытаемся ускорить предоставление другого борта нашим туристам», — пояснили в дипмиссии. Часть туристов поменяли билеты и уехали из Дубая, остальные находятся в отеле у аэропорта.

Теги: Дубай , «Уральские авиалинии» , пассажиры , Генконсульство России
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