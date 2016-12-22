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Посольство увидело в совете американцам не ездить на ЧМ намеки на угрозу
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Посольство увидело в совете американцам не ездить на ЧМ намеки на угрозу
Политика, 06:21
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Посольство увидело в совете американцам не ездить на ЧМ намеки на угрозу

В посольстве России в США увидели «намеки на скрытую угрозу» в публикации издания The Telegraph о том, что в Белом доме посоветовали британским и американским болельщикам не ехать на чемпионат мира по футболу в России. Свой комментарий российское дипломатическое представительство разместило на своей странице в Facebook.

По мнению российского посольства, «кто-то в Вашингтоне очень сильно испугался», когда увидел статистику покупки билетов на чемпионат мира. Дипломатическое представительство привело в пример данные ФИФА, по которым на начало апреля болельщики из США купили 16,4 тыс. билетов. В посольстве отметили, что американских болельщиков приедет больше всех на ЧМ.

В дипмиссии рассказали, что несмотря на то, что ведущие американские СМИ ведут «массированную русофобскую кампанию, а может и благодаря ей», растет интерес к России, и граждане США хотят увидеть своими глазами, как обстоят дела на самом деле». В посольстве отметили, что американские власти говорят, что выступают за диалог с Москвой, но делают все наоборот. «Госдеп официально рекомендует «передумать» американцам ездить в Россию. Не получают визы на соревнования в Америку целые российские команды. Теперь — анонимные предупреждения американским и британским болельщикам. Намеки на скрытые угрозы», — заявили в российском дипломатическом ведомстве.

В российском посольстве расценили это, не как заботу США о безопасности своих граждан, а опасения, что «огромному количеству американцев и англичан» понравится в России, ее города и народ. «Угроза на самом деле есть. Угроза в том, что значительная часть населения на Западе перестанет верить ежедневной антироссийской пропаганде», — заметили в диппредставительстве России.

В понедельник, 9 апреля, The Telegraph со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что британским и американским болельщикам посоветовали «дважды подумать», чем ехать на ЧМ по футболу в России, потому что им не смогут оказать полную консульскую помощь после того, как был сокращен дипломатический штат США и Великобритании из-за высылки дипломатов. «Если вы столкнетесь с какими-то трудностями там (в России. — РБК), у нас просто не будет средств. С людьми происходят несчастные случаи», — сказал собеседник издания.

Россия впервые в своей истории будет принимать чемпионат мира по футболу. Он состоится с 14 июня по 15 июля и пройдет в 11 российских городах. Матчи будут проводиться на 12 стадионах.

Теги: Чемпионат мира по футболу , ЧМ-2018 , Посольство
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