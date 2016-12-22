«Аэрофлот» 10 апреля отменил рейсы в Мюнхен и Франкфурт из-за забастовок

«Аэрофлот» в связи с забастовкой персонала немецких аэропортов отменила на 10 апреля четыре рейса в Германию и обратно. Об этом говорится в сообщении на сайте авиакомпании. Речь идет о рейсах до Франкфурта и Мюнхена.

Билеты пассажиров отмененных рейсов перебронированы на следующие полеты.

Ранее 9 апреля немецкая авиакомпания Lufthansa объявила об отмене в связи с забастовками 800 рейсов. Это коснется примерно 90 тыс. пассажиров.

10 апреля немецкий профсоюз работников сферы услуг Verdi проведет стачки в Мюнхене, Кельне, Бремене и Франкфурте-на-Майне. Акции пройдут накануне нового этапа тарифных переговоров с работодателями. В них будут участвовать сотрудники служб безопасности и наземных служб аэропортов.