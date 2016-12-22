Lufthansa отменит 800 рейсов 10 апреля из-за забастовок в аэропортах

Авиакомпания Lufthansa объявила об отмене 800 рейсов во вторник,10 апреля, в связи с забастовками в четырех аэропортах Германии. Изменения в расписании затронут около 90 тыс. пассажиров, говорится в заявлении компании.​

Сообщается, что профсоюз работников сферы услуг Verdi 10 апреля проведет забастовки в Мюнхене, Кельне, Бремене и Франкфурте-на-Майне. Verdi намерен начать акции протеста накануне нового этапа тарифных переговоров с работодателями. В компании добавили, что в акциях протеста будут участвовать сотрудники служб безопасности и наземных служб аэропортов четырех городов.

«Это совершенно неприемлемо. Lufthansa не является участником этого конфликта, но именно на нас и на наших клиентов сказываются последствия забастовки», — заявила менеджер по персоналу Lufthansa Беттина Волкенс.

Авиакомпания заявила, что клиенты, которых затронули изменения графика, смогут перебронировать один рейс бесплатно в течение следующих семи дней. Отмечается, что 11 апреля, полеты по всем направлениям возобновятся.