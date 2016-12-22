Семеро детей в Новый год отравились парами хлорамина в подмосковной сауне

Семеро детей были госпитализированы 1 января с диагнозом отравление парами хлорамина после посещения сауны в Подмосковье, сообщает ГУ Следственного комитета по Московской области.
«31 декабря 2017 года компания знакомых, с которыми находились семь несовершеннолетних детей, арендовали одну из саун в Подмосковье для отдыха до утра 1 января 2018 года», — говорится в сообщении.
После посещения сауны дети пожаловались родителям на ухудшение самочувствия — у них началась рвота, рези в глазах, кашель и затруднение дыхания.
В результате двоих детей с диагнозом «отравление парами хлорамина» госпитализировали в реанимационное отделение больницы, а еще пятерых — в отделение детской хирургии той же больницы, сообщает СКР, не уточняя название медицинского учреждения.
Хлорамин используется для дезинфекции помещений и предметов, а также для очистки воды.
Следственный отдел СКР по городу Орехово-Зуево возбудил уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя без образования юридического лица из-за оказания услуг в сауне, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
Правоохранительные органы проводят расследование и изучают пробы воды из бассейна в сауне.