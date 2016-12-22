В Ставрополе попросили проверить спектакль в школе о действиях при пожаре

В ставропольской школе № 22 учащимся 3 апреля показали платный спектакль, посвященный пожарной безопасности. С соответствующей жалобой в прокуратуру Ставропольского края и прокуратуру Промышленного района Ставрополя обратился председатель Ставропольского регионального отделения партии «Яблоко» Валерий Ледовской. Об этом РБК сообщил адвокат Виталий Зубенко, сотрудничающий с «Зоной права» и представляющий интересы Ледовского.

«Уже состоявшийся спектакль о пожарной безопасности проходил в виде театрализованной постановки со сценарием о тушении некого пожара, произошедшего от неосторожного обращения с огнем, с использованием простейших декораций. При этом спектакль проводился вместо уроков, что нарушило учебный процесс, а стоимость посещения составляла 150 руб.», — говорится в обращении Ледовского (есть у РБК).

В тексте сказано, что дети сами отдают деньги родителей классным руководителям, а «билеты или какие-либо платежные документы никто никому не выдает». «Посещения таких мероприятий администрацией школы преподносится в качестве обязательных», — сказано в тексте обращения. По мнению Ледовского, мероприятия нарушают права детей на образование, а родители оплачивают «навязываемые учебным учреждением услуги».

Директор МБОУ СОШ № 22 Людмила Ефременко заявила РБК, что принуждения к посещению спектаклей нет, а также, что сами спектакли проводятся во внеурочное время.

«Школа может сотрудничать по закону об образовании с любыми сторонними организациями, которые способствуют воспитательной деятельности. Мы заключили договор с ИП Скоробогатовой, которая владеет театром «Сказки из волшебного сундучка», они показывают представления на исторические темы, а также в области дорожного движения и противопожарной безопасности. Этот ИП обратился в Министерство образования с просьбой разрешить показывать спектакли, в министерстве им ответили, что школа сама может заключать подобные договоры», — рассказала Ефременко.

По словам директора, на собраниях в школе учителя довели до сведения родителей, что учреждение намерено сотрудничать с этой организацией. «Цена посещения спектакля определяется театром. Родители детей сами решают, пойдет ли их ребенок на представление. Из 665 школьников спектакль 3 апреля посетили 458 человек. Ни о какой «принудиловке» речи не идет, деньги мы не вымогаем», — заверила она.

Заместитель министра образования Ставропольского края Дианна Рудьева в разговоре с РБК назвала «глупостью» сообщения о принуждении детей к походу на спектакли.

«На предложения индивидуальных предпринимателей по вопросам возможности проведения коммерческих мероприятий мы отвечаем однообразно: каждая образовательная организация является юридическим лицом и полномочия на проведение культурно-массовых мероприятий с детьми обеспечивается на их уровне. Мы разобрались в этой ситуации, мероприятия не запрещены законом, они были на противопожарную тематику и проходили по желанию родителей. Представление было во внеурочное время», — сказала Рудьева.

8 августа директор средней общеобразовательной школы № 2 в городе Элиста Марина Гедерим была отстранена от должности из-за сбора с родителей учеников школы денег на покупку парт. В отношении Гедерим было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).