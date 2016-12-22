На Кузбассе задержали 25 лет скрывавшегося под именем брата преступника

В Кемеровской области следователи задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, который 25 лет скрывался и жил под именем брата. Об этом сообщило управление СКР по региону.

«Возобновлено предварительное расследование по уголовному делу, приостановленному за розыском обвиняемого в 1993 году. Заочно тогда 18-летнему злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 117 РСФСР (изнасилование несовершеннолетней)», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в марте 1993 года подозреваемый со знакомым в состоянии алкогольного опьянения силой заставили пойти 16-летнюю девушку на чердак, где совершили насилие. Потерпевшая обратилась в полицию. В тот же день знакомого подозреваемого задержали.

Подозреваемый уехал в Алтайский край, а затем вернулся в Кемерово. Он долго не выходил на улицу, начал нелегально работать грузчиком. Чтобы не выдавать своего настоящего имени, он использовал имя младшего брата. Он «не обращался в государственные органы и иные учреждения, не проходил срочную военную службу, при этом хранил полученный паспорт гражданина СССР».

Вычислить преступника удалось благодаря тому, что сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на фамилию грузчика, работающего на рынке, которая совпадала с фамилией разыскиваемого мужчины. Когда следователи приехали для проверки на рынок, мужчина добровольно согласился поехать с ними и признался в совершении преступления 25 лет назад.

Расследование продолжается. На данный момент проверяют его возможную причастность к другим уголовным делам.