МИД осудил применение Израилем силы против палестинцев в секторе Газа

Министерство иностранных дел России в своем заявлении назвало «абсолютно неприемлемым» применение силы против гражданского населения в секторе Газа.

«Мы в очередной раз призываем палестинцев и израильтян воздержаться от шагов, которые спровоцируют дальнейший рост опасной напряженности», — говорится в сообщении ведомства.

Москва поддерживает требование генсека ООН Антониу Гуттериша о проведении независимого и прозрачного расследования инцидентов, которые привели к гибели людей, и выступает за то, чтобы были разработаны конкретные политические меры для урегулирования давнего конфликта, отмечается в документе.

Общее число погибших палестинцев за прошедшие две недели массовых протестов достигло 30 человек, подсчитали в российском МИД. «Кроме того, утром 9 апреля израильская авиация нанесла несколько ракетных ударов по объектам в Газе», — отметило ведомство.

Столкновения между палестинцами и израильскими военными, во время которых погибли люди, проходят в пограничной с Израилем полосе, в секторе Газа, где с 30 марта по 15 мая палестинцы проводят массовую общественную акцию «Великий марш возвращения». В приграничной зоне палестинцами, которые требуют беспрепятственного возвращения в Израиль, были разбиты палаточные городки, которые, как планируются, останутся там до окончания акции.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к независимому и прозрачному расследованию гибели людей при столкновениях в палестинском секторе Газа 31 марта. Спустя неделю, 7 апреля, Вашингтон заблокировал проект заявления Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа.