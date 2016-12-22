Песков заявил об анализе потенциального ущерба от новых санкций США

Ситуация с новыми американскими санкциями — «достаточно новое явление», нуждающееся в анализе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Чтобы понять размер реального ущерба и выработать шаги по исправлению ситуации, по словам Пескова, потребуется время. Он напомнил, что санкции были введены всего несколько дней назад. «Поэтому сейчас занимаемся анализом», — добавил он.

Ранее 9 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству разработать меры поддержки компаний, попавших под санкции. Он также заявил, что Вашингтон, вводя новые ограничения, пытается продвинуть собственные коммерческие интересы. Это, по его словам, неприемлемо и нелегитимно.

6 апреля США ввели новые антироссийские санкции. В списки добавлены 24 человека и 14 компаний.