«Известия» узнали о планах в 14 раз увеличить штрафы за задержки рейсов

Работу над соответствующим законопроектом заканчивает Минтранс. По замыслу ведомства каждый час просрочки будет стоить авиакомпаниям 339 руб., что в 14 раз больше, чем сейчас

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Минтранс завершает работу над законопроектом, согласно которому штрафы за задержки рейсов для авиакомпаний вырастут в 14 раз. Об этом пишут в понедельник «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, работа над законопроектом будет завершена в течение нескольких недель. Согласно текущей версии документа, штрафы для авиаперевозчиков вырастут в 14 раз – с 25 до 339 руб. за один час задержки. Цифра рассчитана с учетом роста цен с 2000 года, когда был установлен ныне действующий размер неустойки, уточняет издание. При этом общая сумма штрафа не должна будет превышать 50% стоимости билета.

Как объясняют собеседники издания, при нынешнем незначительном размере штрафа в 25 руб. некоторые авиакомпании больше заботятся о максимальной загрузке самолета, чем о своевременном вылете.

Источник издания, близкий к министерству, подтвердил, что вопрос находится на обсуждении в Минтрансе. Он добавил, что в любом случае штраф не будет назначаться за задержки по метеоусловиям, в результате форс-мажорных обстоятельств или по причинам, связанным с обеспечением безопасности.

В Минтрансе и Роспотребнадзоре не смогли предоставить изданию оперативные комментарии.