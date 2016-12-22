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Преподаватели ВШЭ извинились перед студентами из-за видео с Песковым
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Преподаватели ВШЭ извинились перед студентами из-за видео с Песковым
Общество, 12:50
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Преподаватели ВШЭ извинились перед студентами из-за видео с Песковым

Преподаватели департамента медиа факультета коммуникаций медиа и дизайна НИУ ВШЭ в понедельник, 9 апреля, опубликовали открытое письмо, в котором выразили «обеспокоенность» невыходом программы «В точку» с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Авторами письма значится 21 преподаватель.

«Одно из правил, которым мы учим студентов: договоренность о том, в каких границах и на каких условиях проходит интервью, фиксируется до начала разговора <…> В данном случае, какими бы корпоративно значимыми ни были причины отказа от обнародования записи, они пришли в противоречие с одним из профессиональных принципов: границы распространения полученной информации определяются до, а не после интервью», — говорится в письме.

Кроме того, авторы отмечают, что на факультете нет регламента, который бы регулировал создание и дальнейшую публикацию учебных теле- и радиопрограмм. Сотрудники департамента медиа факультета коммуникаций в письме пояснили, что попросят у руководства факультета утвердить такой регламент к началу следующего учебного года.

Преподаватели также отмечают, что ситуация вокруг программы с Песковым, «безусловно, никак не скажется на оценках студентов при сдаче госэкзаменов и защите дипломов». «Считаем своим долгом принести студентам извинения за произошедшее. <…> Мы лично гарантируем вам объективность, как это всегда было и будет в нашем университете», — подчеркивается в письме.

Руководитель программы «Журналистика» на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергей Корзун, курирующий ток-шоу «В точку», в разговоре с РБК пояснил, что разделяет «дух» письма преподавателей. «Мы пытались найти общую позицию по этому письму — в итоге выработан компромиссный документ. С его духом я полностью согласен — есть в журналистике правила, которые нарушать не надо. Но этот документ я не подписал, это письмо — это компромисс, а компромиссных решений я не люблю и коллективных писем не подписываю, я вышел на открытую дискуссию со студентами 2 апреля и объяснился с ними», — сказал он.

Корзун поддержал тезис коллективного письма преподавателей ВШЭ о необходимости регламентации публикации учебных программ. «Авторские права — это важная тема и юридически это серая зона. Учебный статус произведения студентов должен быть где-то закреплен, я тремя руками за, чтобы такой документ был принят, без него невозможно работать», — считает он.

На факультете произошел сбой коммуникации, рассказала РБК пресс-секретарь НИУ ВШЭ Софья Ваняткина. «Первичные договоренности со спикером — что решение о публикации принимает сам гость. Это допустимый формат. Беда была в том, что со спикером все прояснили, а со студентами — нет. Из-за этого понятна реакция студентов, она нормальная. Преподаватели как раз хотят регламентировать это, чтобы дальнейших сбоев не было», — сказала Ваняткина.

Одна из авторов открытого письма студентов, выступивших «против цензуры» на факультете ФКМД, Екатерина Фисенко сообщила РБК, что для учащихся «очень важно услышать слова людей, которые преподают» в университете. «Департамент согласился с нами в необходимости устава, который бы регулировал статус учебных теле- и радиопрограмм, надеемся, что он правда скоро появится и подобных конфликтов можно будет избежать. Еще бы хотелось, чтобы при его составлении учли мнение студентов, обсудили бы его содержание», — сказала Фисенко.

Она также выразила сожаление, что под открытым письмом преподавателей не подписались руководитель программы «Журналистика» Сергей Корзун, замдекана Дмитрий Шелухин и доцент Анна Уварова, которые встречались со студентами 2 апреля и пытались объяснить, что отказ от публикации видео — не цензура. «Мы хотим услышать и их позицию. Не знаю, как сейчас чувствуют себя люди, за поступки которых извиняется целый департамент, а они выбирают позицию молчания», — заключила студентка.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков стал гостем ток-шоу «В точку» в ВШЭ 29 марта. На следующий день, 30 марта, он заявил, что просьба не публиковать запись выступления не является цензурой. «Что касается журналистов, то мы просто не договорились в начале, точнее, не точно договорились», — сказал Песков.

3 апреля руководитель программы «Журналистика» на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергей Корзун пояснил РБК, что встреча с Песковым была закрытой, при этом он заметил, что ему не известно, существовали ли какие-либо договоренности по публикации программы. «Я не знаю, какие были договоренности. Если они о чем-то договорились, слово надо сдержать», — сказал он.

Теги: ВШЭ , Дмитрий Песков , Сергей Корзун
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