Спасатели сняли рыбаков с дрейфовавшей в Охотском море льдины

Спасатели сняли 54 рыбака, оказавшихся на оторванной льдине в Охотском море, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Сахалинской области.

«За медицинской помощью никто из снятых со льдины рыбаков не обращался», — подчеркнули в ведомстве.

Информация о том, что рыбаков-любителей на льдине унесло в залив Мордвинова, поступила в МЧС ранее 9 апреля. Для спасения рыбаков были задействованы силы Сахалинского поисково-спасательного и Корсаковского аварийно-спасательного отряда, резиновые лодки и судно на воздушной подушке «Хивус». Всего в операции участвовали 17 человек и девять единиц техники.

О вероятном отрыве льда в заливе Мордвинова МЧС предупреждало еще 8 апреля.

В марте операцию по спасению рыбаков с дрейфовавшей в Охотском море льдины провели спасатели Магаданской области. Льдина откололась в бухте Гертнера в Магадане. Трех рыбаков с нее сняли спасатели, 17 смогли выбраться самостоятельно.