В Магадане спасатели сняли рыбаков-любителей с дрейфующих льдин

Спасатели сняли с дрейфующих льдин рыбаков-любителей, которые застряли в бухте Гертнера в Магадане. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области.

Сотрудники поисково-спасательной службы администрации Магадана доставили к берегу трех рыбаков и одного рыбака по медицинским показаниям. Больного передали бригаде врачей скорой помощи.

На подмогу привлекалось два судна на воздушной подушке «Хивус». В спасении были задействованы 14 человек и пять единиц техники.

О том, что спасатели отправились помогать рыбакам, застрявшим на льду, ранее сообщало «РИА Новости» со ссылкой на главу у​правления по делам гражданской обороны и ЧС мэрии Магадана Олега Аверьянова.

По его словам, спасатели уже эвакуировали троих рыбаков, еще 17 смогли выбраться самостоятельно. Аверьянов добавил, что спасатели направились спасать семейную пару, в которой у мужчины случился сердечный приступ.

МЧС выпустило экстренное предупреждение о метели и усилении ветра в прибрежных районах региона.