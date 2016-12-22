СК завел дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска

Управление Следственного комитета России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по факту жестокого обращения медработника детской городской клинической больницы №4 с младенцами-«отказниками». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В апреле 2018 года одним из пациентов больницы на камеру мобильного телефона было зафиксировано, как медицинский работник при проведении обследования ребенка жестоко обращается с ним», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что ребенок-«отказник» поступил на лечение в детскую больницу имени В.С. Гераськова из перинатального центра одного из роддомов Новосибирска в 2017 году.

Следователи завели дело по ст. 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). На данный момент расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Осенью 2017 года стало известно о смерти младенца в детской больнице Южно-Сахалинска из-за халатности медработников.



