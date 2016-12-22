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СК возбудил дело после смерти младенца в больнице Южно-Сахалинска
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СК возбудил дело после смерти младенца в больнице Южно-Сахалинска
Общество, 07:21
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СК возбудил дело после смерти младенца в больнице Южно-Сахалинска

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти младенца в Областной детской больнице города Южно-Сахалинск. Об этом сообщается на сайте управления СК по Сахалинской области. Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В ведомстве отметили, что об инциденте стало известно из сообщений местных СМИ. Как сообщало Sakhalin.Info, девочка скончалась в больнице 23 ноября. По факту произошедшего СК начал доследственную проверку. ноября.

Следователи установили, что девочка 25 августа рождения поступила в Областную детскую больницу с температурой до 39,4 градусов. Младенца осмотрел врач, после чего малолетняя девочка была переведена в педиатрическое отделение больницы, в котором она пролежала около суток. В СК отметили, что девочку за это время врач не осматривал, а лечение «надлежащим образом не осуществлялось». Из-за этого состояние младенца ухудшилось, и она была переведена в реанимацию, где 23 ноября скончалась.

Следователи постановили, что сотрудники Областной детской больницы «ненадлежащим образом исполняли свои профессиональные обязанности» и бездействовали, что привело к смерти малолетней девочки.

Теги: Следственный комитет , Больница , смерть несовершеннолетней
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