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Роспотребнадзор предупредил о росте активности клещей
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Роспотребнадзор предупредил о росте активности клещей
Общество, 09:48
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Роспотребнадзор предупредил о росте активности клещей

Роспотребнадзор сообщил о росте активности клещей на территории России и об увеличении числа обратившихся в больницы с укусами.

«По данным оперативного еженедельного мониторинга на 6 апреля, в 35 субъектах Российской Федерации в медицинские организации обратились около 800 пострадавших от укусов клещей, в том числе порядка 370 детей, что ниже среднемноголетних показателей. Зарегистрирован один случай иксодового клещевого боррелиоза», — сообщается на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что в Крыму, Краснодарском крае, Астраханской и Ростовской областях уже проведены акарицидные обработки (метод уничтожения и предотвращения распространения клещей с использованием специальных препаратов). Подобные мероприятия планируют провести и в других регионах России.

По данным на 6 апреля, всего в России от клещевого вирусного энцефалита привиты более 700 тыс. человек. В ведомстве также сообщили о работе лабораторий, куда можно сдать клещей на выявление «их зараженности возбудителями клещевого вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза, анаплазмоза и других инфекций».

О начале сезона активности клещей в России в Роспотребнадзоре сообщили 3 апреля. Мониторинг случаев нападения клещей и ситуаций с заражением людей через их укусы ведется с 15 марта.

Теги: сезон , Роспотребнадзор
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