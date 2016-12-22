Роспотребнадзор предупредил об активизации клещей

В России начался сезон активности клещей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, мониторинг нападений клещей ведется с 15 марта. К концу месяца в 24 регионах России за медицинской помощью обратились около 450 пострадавших, в том числе примерно 220 детей. Это ниже средних показателей. Случаев передачи клещами инфекционных заболеваний пока не выявлено.

В ведомстве рассказали, что основные симптомы клещевого вирусного энцефалита — повышенная температура, озноб, головные и мышечные боли. Защититься от него, как напомнили в Роспотребнадзоре, можно с помощью специальных костюмов или обычной одежды, не допускающей заползания насекомых. Штанины рекомендовано заправлять в носки, рукава — затягивать резинкой, голову и шею закрывать косынкой. Кроме того, стоит использовать репеленты.

Дачникам и тем, чья работа связана с выездами на природу, напомнили о необходимости прививок. Людям, укушенным клещами, рекомендовано обращаться в лечебные учреждения за серопрофилактикой.