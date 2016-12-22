СМИ узнали о замеченном во время обстрела базы в Сирии самолете Израиля

Разведывательный самолет Израиля находился в небе во время ракетного обстрела сирийской авиабазы «Тийфор» на востоке провинции Хомс. Об этом сообщил корреспондент телеканала «Аль-Маядин» со ссылкой на источники.
Уточняется, что ракеты летели со стороны Средиземного моря через воздушное пространство Ливана (над долиной Бекаа и Кесерваном), после чего поразили базу в Сирии.
Официальное сирийское информационное агентство SANA заявило, что «сирийская ПВО отреагировала на ракетную агрессию в военном аэропорту в провинции Хомс».
Сирийские СМИ заявляют, что атака могла быть проведена силами США. Тем не менее, Пентагон отрицает воздушные удары США в Сирии, подчеркивая, что Вашингтон «поддерживает дипломатические усилия по привлечению к ответственности лиц, ответственных за использование химического оружия в Сирии».
«Доклады о нападениях США на базы сирийского режима неверны», — цитирует представителя Пентагона «Аль-Маядин».
Генерал-майор запаса Армии обороны Израиля, министр Йоав Галант рассказал телеканалу, что у Израиля «есть четкие интересы в Сирии» и что они «не хотят допустить передачу оружия из Сирии в «Хезболлу» [военизированная ливанская шиитская организация]».
Sana сообщила о росте количества погибших и раненых в результате бомбардировки «Тийфор».
За день до атаки на авиабазу в Минобороны России заявили о намерении некоторых западных стран сорвать вывод боевиков «Джейш Аль-Ислам» из сирийской Думы, обвиняя сирийское правительство в применении химоружия.