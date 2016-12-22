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В Вашингтоне отвергли причастность к ракетным ударам по авиабазе в Хомсе
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В Вашингтоне отвергли причастность к ракетным ударам по авиабазе в Хомсе
Политика, 05:34
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В Вашингтоне отвергли причастность к ракетным ударам по авиабазе в Хомсе

Ряд официальных лиц США отрицают обвинения в причастности к ракетным ударам по авиабазе в сирийском Хомсе. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщают Associated Press и Reuters.

«Официальные лица США: Соединенные Штаты не несут ответственности за авиаудары в Сирии», — сказано в сообщении.

Позднее опровержение в причастности к атаке, по данным Reuters, выпустил Пентагон.

Военный аэродром в сирийской провинции Хомс подвергся ракетным обстрелам в ночь на 9 апреля. Associated Press со ссылкой на государственное сирийское агентство SANA сообщило, что ракетная атака на авиабазу T-4 в Хомсе «скорее всего, была агрессией со стороны США».

В результате ракетного обстрела есть погибшие и раненые. Их число пока не называется.

Теги: Сирия , авиаудар , Белый дом
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