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Пассажиры задержанного рейса «Уральских авиалиний» вылетели в Москву
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Пассажиры задержанного рейса «Уральских авиалиний» вылетели в Москву
Общество, 20:45
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Пассажиры задержанного рейса «Уральских авиалиний» вылетели в Москву

Более 170 пассажиров задержанного на двое суток рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетели из Дубая в Москву резервным самолетом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«Борт вылетел час назад», — уточнил собеседник агентства.

По данным пресс-службы «Уральских авиалиний», пассажиры двое суток ожидали вылета из Дубая в Москву. Дело в том, что при подготовке рейса U6 892 Дубай — Москва в лайнере была обнаружена техническая неисправность и его отбуксировали на стоянку для ее устранения. При повторной подготовке рейса выявились небольшие замечания, которые не влияют на безопасность полета, самолет был полностью исправен и готов к вылету. Но пассажиры потребовали заменить этот самолет и отказались на нем лететь. Лайнер улетел без пассажиров и приземлился в Москве днем 8 апреля.

В пресс-службе добавили, что осложнилось все тем, что для вылета рейса вне расписания авиакомпания должна была получить разрешения от стран, над которыми проходит полет. Перевозчик ждал разрешения от авиационных властей Ирана. «Вылет рейса в Москву состоится сегодня вечером [8 апреля]», — пообещали в авиакомпании.

Теги: «Уральские авиалинии» , Москва , Дубай , задержки рейсов
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