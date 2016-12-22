После гибели пяти человек при пожаре в Новгородской области завели дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пятерых человек при пожаре в частном доме в Новгородской области. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.
Дело завели по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По данным ведомства, в доме проживала семья — двое взрослых и ребенок 2016 года рождения. «Около трех часов ночи соседка по деревне, обнаружив возгорание, вызвала работников пожарной службы. Однако спасти хозяев дома и их ребенка не удалось», — говорится в сообщении. В результате случившегося также погибли мужчина и женщина, которые находились у них в гостях.
«По предварительным сведениям, причиной смерти явилось отравление угарным газом», — сообщили в СК. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются, следователи назначили экспертизу.