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После гибели пяти человек при пожаре в Новгородской области завели дело
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После гибели пяти человек при пожаре в Новгородской области завели дело
Общество, 13:20
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После гибели пяти человек при пожаре в Новгородской области завели дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пятерых человек при пожаре в частном доме в Новгородской области. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

Дело завели по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По данным ведомства, в доме проживала семья — двое взрослых и ребенок 2016 года рождения. «Около трех часов ночи соседка по деревне, обнаружив возгорание, вызвала работников пожарной службы. Однако спасти хозяев дома и их ребенка не удалось», — говорится в сообщении. В результате случившегося также погибли мужчина и женщина, которые находились у них в гостях.

«По предварительным сведениям, причиной смерти явилось отравление угарным газом», — сообщили в СК. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются, следователи назначили экспертизу.

Теги: Новгородская область , Пожар
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