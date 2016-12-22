В Новгородской области при пожаре в частном доме погибли пять человек
Общество, 09:05
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В Новгородской области при пожаре в частном доме погибли пять человек
В населенном пункте Волотово в частном доме произошел пожар, сообщается на сайте главного управления МЧС по Новгородской области.
В результате случившегося погибли пять человек, сообщили агентству «Интерфакс» в ГУ МЧС по региону. «Информация о возгорании в поселке Волотово поступила нам около 3:06 мск. Потушить пожар удалось около 5:33 мск. Здание сгорело полностью», — сказал представитель ведомства.
Личности погибших устанавливаются. «Вероятно, среди них был один ребенок», — добавил собеседник агентства. Назвать причину возгорания в ведомстве затруднились.