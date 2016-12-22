Bild узнала об автомате Калашникова в квартире наехавшего на толпу в ФРГ
Общество, 04:10
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Bild узнала об автомате Калашникова в квартире наехавшего на толпу в ФРГ
Полицейские во время обыска квартиры водителя, который наехал на толпу в Мюнстере, нашли автомат Калашникова. Об этом сообщает Bild.
Как отмечается в сообщении, немецкие правоохранители обнаружили в его квартире AK47. На данный момент следователи пытаются понять, можно ли было из него стрелять. Издание отмечает, что в машине подозреваемого полицейские не нашли взрывчатки. Bild сообщает, что там были петарды.
В Мюнстере мужчина направил автомобиль на толпу около ресторана Kiepenkerl на одноименной площади. В результате погибли три человека, в том числе и водитель машины, который покончил с собой. Ранения получили 20 человек. В немецком МВД сообщили, что подозреваемый в случившемся — водитель. В ведомстве добавили, что он был немецким гражданином. В министерстве внутренних дел сообщили, что произошедшее не связано с исламизмом.
Немецкие СМИ сообщали, что водителю было 48 лет, и он родился в городе Ольсберге, но жил в Мюнстере. Кроме того, у него были психические отклонения и склонности к суициду.