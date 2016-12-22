В США при крушении военного вертолета погибли двое человек
Общество, 19:09
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В США при крушении военного вертолета погибли двое человек
В американском штате Кентукки разбился военный вертолет AH-64E Apache недалеко от военной базы Форт Кэмпбелл, в результате происшествия погибли двое человек. Об этом сообщается на странице базы в Facebook.
Вертолет потерпел крушение во время тренировочного полета накануне вечером, 6 апреля. Погибли двое военнослужащих, которые находились на борту, их имена пока не называются.
На месте крушения работают спасатели. Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются.
В среду, 4 апреля, в Южной Калифорнии разбился военно-транспортный вертолет CH-53E Super Stallion корпуса морской пехоты США. Четыре члена экипажа, которые находились на борту, погибли. Вертолет потерпел крушение во время тренировочного полета вблизи города Эль Сентро.