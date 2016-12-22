В Калифорнии упал военный вертолет

Военно-транспортный вертолет CH-53E Super Stallion корпуса морской пехоты США потерпел крушение в Южной Калифорнии. На борту были четыре члена экипажа, все они считаются погибшими, говорится в сообщении Третьего авиационного подразделения корпуса морской пехоты в Facebook.
В сообщении говорится, что вертолет разбился в 14:35 во вторник по местному времени (00:35 мск 4 апреля) при выполнении тренировочного задания. Инцидент произошел недалеко от города Эль Сентро (штат Калифорния), примерно в 16 км от мексиканской границы.
Имена четырех предполагаемых жертв власти не разглашают из-за необходимости подтвердить их личности и уведомить о смерти родных, сообщает NBC News.
Все обстоятельства происшествия устанавливают командование корпуса морской пехоты и Военно-морских сил США.
«Как только мы сможем подтвердить всю информацию, мы ее опубликуем», — говорится на официальной странице базы морской авиации Эль Сентро в Facebook.
12 марта экскурсионный вертолет упал в реку в Нью-Йорке. Погибли пять человек, находившихся на борту, выжил пилот.