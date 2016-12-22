Евросоюз призвал Израиль и Палестину к максимальной сдержанности в Газе

Евросоюз призывает Палестину и Израиль к максимальной сдержанности на фоне военной эскалации вокруг сектора Газа. Об этом говорится в заявлении официального представителя главы дипломатии ЕС.
Нужно постараться не допустить дальнейшей эскалации конфликта в секторе Газа и гибели людей. ЕС готов продолжать поддерживать примирение всеми имеющимися в его распоряжении способами.
Дипломат отметил обеспокоенность эскалацией военного конфликта внутри и вокруг сектора Газа, которая стала ответом на произошедшее накануне. Он напомнил, что 6 апреля в Газе были убиты не менее девяти палестинцев, в том числе несовершеннолетний и журналист. Сотни были ранены израильской стороной. «Это вызывает серьезные вопросы о пропорциональном применении силы, которые необходимо решать. Необходимо также разъяснить сообщения израильских сил обороны об атаках с их позиций и попытках пересечь границу», — уточняется в сообщении.
«ЕС глубоко опечален этими событиями. Мы желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — отметил представитель дипломатии ЕС.
«Все палестинские группировки должны активизировать усилия по осуществлению палестинской администрацией контроля над Газой», — заключил дипломат.
7 апреля США заблокировали проект заявления Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа, заявилжурналистам постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. В документе утверждается право палестинцев на «мирную демонстрацию» и одобряется призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша провести независимое расследование гибели людей на границе Израиля в связи с «Маршем великого возращения».
Палестина с 30 марта по 15 мая проводит акцию протеста с целью поддержки права на возвращение беженцев из своей страны в Израиль. По данным Би-би-си, за прошлую неделю погибли 16 человек. Al Jazeera сообщает о 26 погибших и более тысячи пострадавших.