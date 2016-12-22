В Крыму прокомментировали угрозу радикалов терактами на Крымском мосту

Угрозы украинских националистов устроить теракты в день запуска Крымского моста — «не более, чем бравада». Об этом заявил РБК сенатор от Крыма Сергей Цеков, прокомментировав заявление главы запрещенной в России националистической организации «Добровольческое движение ОУН» Николая Коханивского о возможных терактах в день запуска Крымского моста на российских объектах.

«Националистических организаций расплодилось много, и эти решили о себе напомнить. Они же наследники [идеологии Степана] Бандеры, который действовал только методом диверсий. Такова их суть — пугать», — пояснил Цеков.

Сенатор уверен, что ничего серьезного националисты предпринять не смогут. «Это на Украине они смелые, а за ее пределами смелость сразу проходит. Кроме того, у нас все четыре года очень эффективно работает ФСБ», — отметил собеседник РБК.

По словам Цекова, открытие моста не потребует усиления мер безопасности в общественных местах. «У нас и так в Крыму все службы всегда находятся в состоянии высокой степени готовности за годы нашего нахождения в России», — добавил он.

Речь идет об интервью Николая Коханивского изданию «Обозреватель», в котом он заявил, что в день запуска Крымского моста ОУЕ может атаковать российские учреждения не только на территории Украины.

«У нас нет глобальных возможностей — чтобы организовывать теракты на территории оккупированного Крыма, нам нужно пересечь границу. Но атаки на российское посольство не прекратятся, атаки на московские консульства не прекратятся. Возможно, в день запуска этого так называемого моста мы сделаем что-то в Киеве или во Львове», — сказал Коханивский, отвечая на вопрос Отвечая на вопрос, планирует ли ОУН препятствовать открытию автомобильного движения по Крымскому мосту в этом году.

Отвечая на вопрос, планирует ли движение совершать теракты, Кохановский заявил: «Война включает в себя подрывы железнодорожных путей, снос электрических опор противника. Например, если есть какая-то дорога с материка в Крым, почему там не организовать какой-то подрыв?».

Автомобильное движение по Крымскому мосту планируется открыть в мае.

В марте один из лидеров запрещенной в России организации «Меджлиса крымско-татарского народа», организатор блокады Крыма Ленур Ислямов пообещал, что «сделает все возможное», чтобы блокировать движение по Крымскому мосту через Керченский пролив.