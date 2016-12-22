Посольство России направило ноту о встрече с главой МИД Британии

Посольство России в Великобритании направило в британский МИД ноту с просьбой о встрече с главой Министерства иностранных дел Борисом Джонсоном по «делу Скрипаля». Об этом представитель пресс-службы российского посольства сообщил «РИА Новости».

«Как представляется, давно назрела встреча посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери», — сказал представитель.

По его словам, Яковенко направил Джонсону личную ноту. Также в посольстве России выразили надежду на проведение такой встречи в «ближайшее время».

Ранее стало известно, что консульство Великобритании отказало племяннице отравленного экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории в выдаче визы. Би-би-си выяснило, что консула смутили цель визита родственницы и ее материальное положение.

«А) Нет никаких свидетельств того, что ранее вы уже посещали Сергея и Юлию Скрипаль в Великобритании. В) В настоящий момент Сергей Скрипаль не может принимать гостей. С) Нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет вашего визита», — говорилось в решении.

В свою очередь посольство обвинило Лондон в мотивах «скрывать» информацию о семье Скрипаль от общественности, СМИ и консульских служб. «Упрямый отказ от сотрудничества, прозрачности и ответов на многие вопросы», — заявлял представитель посольства.