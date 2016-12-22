Япония представила первую морскую пехоту со времен Второй мировой

Силы самообороны Японии впервые с окончания Второй мировой войны пополнились войсками морской пехоты быстрого реагирования Amphibious Rapid Deployment Brigade (ARDB). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя министра обороны Японии Томохиро Ямамото.

Бригада из 1,5 тыс. японских морских пехотинцев будет размещена на острове Кюсю. В дальнейшем их передислоцируют на Окинаву.

Морскую пехоту ввели, чтобы противодействовать оккупации островов в Восточно-Китайском море, которые, по мнению Токио, находятся под угрозой со стороны Китая. «Учитывая возрастающие сложности в ситуации с обороной и безопасностью Японии, защита наших островов стала важнейшей целью», — сказал замминистра.

Пехотинцы провели 20-минутные военные учения, в ходе которых вернули захваченный отдаленный остров.

В декабре 2017 года правительство Японии одобрило рекордные расходы на оборону около $861 млрд. На значительную часть этих денег закупят комплексы ПРО для защиты от ракет Северной Кореи.

Расходы Японии на оборону начали расти в последние пять лет, когда в 2012 году правительство повторно возглавил Синдзо Абэ, сообщил РБК руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. По словам эксперта, Абэ объясняет рост необходимостью укрепления обороноспособности страны не только из-за ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР. На острова Сенкаку в Восточно-Китайском море претендует Китай, отметил Кистанов. «Абэ также считает, что нынешние силы самообороны формально являются неполноценной армией и нужно пересмотреть девятую статью Конституции (в которой провозглашается отказ государства от создания собственных сухопутных войск, флота и военно-морских сил)», — заключил собеседник РБК.