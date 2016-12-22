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В Норвегии жители приняли сирену за сигнал о начале войны с Россией
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В Норвегии жители приняли сирену за сигнал о начале войны с Россией
Общество, 09:07
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В Норвегии жители приняли сирену за сигнал о начале войны с Россией

Жители норвежского города Вадсе, находящегося на границе с Россией, приняли ночной звук сирены за сигнал о начале войны с Россией. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает издание NRK.

Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 апреля.

«Тревога включилась в 23.50, и потребовалось более четверти часа, прежде чем владелец старой пожарной станции, где находился пункт управления, подошел к месту и отключил звук», — сказано в сообщении.

За это время ряд местных жителей обратились в полицию с вопросом, не началась ли война с «восточным соседом».

В середине января жители Гавайских островов получили сообщение об угрозе атаки баллистическими ракетами с призывом «немедленно искать убежище». Губернатор Гавайев узнал о том, что предупреждение ложное, спустя две минуты, но оповестил местных жителей только через 40 минут. Он объяснил позднюю отмену тревоги забытым паролем от своей страницы в Twitter.

Теги: сирена , Норвегия
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