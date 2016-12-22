Макмастер передал дела новому советнику Трампа по нацбезопасности Болтону

Отправленный в отставку экс-советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер сдал дела своему преемнику Джону Болтону, сообщает The New York Times.

Макмастер встретился с Болтоном в Белом доме, представил себя и своих бывших подчиненных новому советнику по нацбезопасности. Болтон начнет работу в новом качестве с понедельника 9 апреля.

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего советника по нацбезопасности Герберта Макмастера 23 марта. Тогда же глава государства объявил, что его место займет бывший постпред США в ООН Джон Болтон. Глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал нового назначенца как «жесткого дипломата».

Генерал Макмастер был советником главы государства по нацбезопасности с февраля 2017 года, сменив на этом посту скомпрометировавшего себя скандалом, касающимся его связей с российскими властями, Майкла Флиннна. О том, что Макмастер скоро покинет свой пост сообщал телеканал CNN после того, как глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон ушел в отставку «из-за разницы в мышлении» с Трампом.

