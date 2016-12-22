Макгрегора освободили из-под ареста за атаку автобуса с Нурмагомедовым

В США освободили из-под ареста бойца смешанных единоборств из Ирландии Конора Макгрегора, сообщил в своем Twitter журналист ​MMAfighting.com Ариель Хельвани.

«Маккгрегор покинул зал суда вместе [со своим телохранителем] Коули. Следующее заседание 14 июня», — написал Хельвани.

Коннор Макгрегор был арестован полицией после того, ка напал на автобус, перевозивший бойцов UFC, в том числе, российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова. Ирландец кинул в автобус тележку и разбил его окно. После его остановили и задержали полицейские. В результате инцидента был ранен американский боец Майкл Кьеза. Как сообщало Reuters, поводом для нападения стал произошедший незадолго до этого конфликт Нурмаговедова с другом и спарринг-партнером Макгрегора, российским бойцом Артемом Лобовым

