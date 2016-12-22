Американский актер, бизнесмен и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварцнеггер выписался из больницы после операции на сердце. Об этом сообщил его представитель Дэниел Кетчелл в своем Twitter.

70-летний актер 30 марта был прооперирован в Лос-Анджелесе, где ему заменили клапан катетера. По словам Дэниела Кетчелла, первыми словами актера после пробуждения была его фраза, отсылающая к цитате из «Терминатора-2» «I'm back» («Я вернулся.» В фильме «Терминатор-2» цитата звучала как «Я вернусь», а третьем фильме она звучала «Я вернулся»).

Американский бодибилдер, актер и бизнесмен австрийского происхождения Арнольд Щварцнеггер стал знаменит благодаря съемкам в трех первых фильмах «Терминатора», «Красной жаре», «Конане-варваре», «Конане-разрушителе» и «Хищнике». В 2003-2011 годах он дважды занимал пост губернатора Калифорнии.