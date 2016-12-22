МЧС предупредило о сильном ветре в Москве

В Москве до конца суток 7 апреля ожидается сильный ветер, говорится в экстренном сообщении ГУ МЧС по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие часы с сохранением до конца суток 7 апреля в городе Москве местами ожидается усиление западного ветра с порывами 15-20 м/с», — сообщает экстренная служба.

Ранее сообщалось, что синоптики пообещали «майскую погоду» в течение недели, начиная с 9 апреля. В частности, дневная температура установится в районе 14 градусов, а снежный покров исчезнет с улиц Москвы. В то же время на 7 апреля ожидается ухудшение погодных условий, сильный дождь с возможным снегопадом.