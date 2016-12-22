Кадыров выступил против блокировки Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем канале в Telegram, что не является сторонником блокировки мессенджера. Он призвал Роскомнадзор и администрацию Telegram найти компромиссное решение, которое позволит избежать блокировки в России.

Такой компромисс должен одновременно отвечать российскому законодательству и интересам пользователей, считает он.

«Для меня [Telegram] очень удобен. Молодцы, что придумали стикеры: длинное сообщение можно заменить картинкой. Но во главу нужно ставить не удобство и комфорт, а государственные интересы и законы РФ, которые нужно исполнять», — подчеркнул глава Чечни.

Роскомнадзор направил в Таганский суд Москвы иск о блокировке мессенджера на территории России. Ведомство исходит из того, что Telegram, зарегистрировавшийся в России как организатор распространения информации, не предоставил ФСБ ключи для дешифрования переписки — это одна из обязанностей организаторов распространения информации.

В Telegram считают требования ФСБ предоставить ключи противоречащими Конституции, а также технически неисполнимыми. «Позиция Telegram остается прежней: требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно», — заявил РБК адвокат Рамиль Ахметгалиев.