Дуров заявил об отсутствии у него гражданства Великобритании

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что не получал гражданства Великобритании. Об этом он сказал газете «Ведомости».

Информация о том, что у Дурова есть гражданство этой страны появилась в британском реестре компаний. В карточке Telegram Open Network Limited указано, что документы о регистрации компании подал человек по имени Павел Дуров, он значится ее генеральным директором и секретарем. В карточке также указана дата рождения гендиректора Telegram Open Network Limited — октябрь 1984 года. Она совпадает с датой рождения основателя Telegram.

По словам Дурова, запись в реестре является фейком, пишет издание. «Мы уже несколько недель расследуем, кто стоит за этой фейковой записью», — сказал он.

Ранее источник РБК, близкий к Дурову, опровергал, что основатель Telegram получил гражданство Великобритании.

В сентябре 2017 года Павел Дуров рассказал о преимуществах гражданства Сент-Китса и Невиса — государства в восточной части Карибского моря. Гражданство этой страны он получил в 2014 году. По его словам, оно позволяет ему без виз въезжать в страны Европейского союза. Основатель Telegram отмечал, что в Сент-Китсе он никогда не был, а паспорт этого государства можно получить, не покидая Европу.