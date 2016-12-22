Почти треть пилотов Air France примут участие в забастовке

Около 30-35% пилотов Air France в ближайшие дни выйдут на забастовку с требованием повышения зарплат. Об этом РБК сообщил президент профсоюза Альтер Франсуа Аман.

«Мы получили много звонков от людей, которые спрашивают о возможности обмена билетов, и они поддерживают и проявляют солидарность с профсоюзом», — заявил он.

Аман добавил, что пилоты и другие сотрудники требуют увеличения зарплат на 6%, так как с 2011 года не было индексации. По его словам, забастовки пройдут 7, 10, 11, 17, 18, 23 и 24 апреля.

Информация об отмене 30% рейсов ранее появилась в официальном аккаунте AirFrance в Twitter. В компании рекомендовали пассажирам, забронировавшим билеты на 7 апреля, следить за статусом рейсов, поскольку есть угроза срыва полета.

В январе и марте «Аэрофлот» столкнулся с затруднениями при выполнении полетов в Испанию и Италию из-за забастовок работников аэропортовых служб. Так, 17 января авиакомпания была вынуждена отменить 12 рейсов в Рим, Милан и Венецию.