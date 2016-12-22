«Аэрофлот» отменил 12 рейсов в Италию и обратно из-за забастовки

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила об отмене нескольких рейсов из Шереметьево в города Италии в связи с проведением 19 января в этой стране национальной забастовки компаний по наземному обслуживанию самолетов.

В результате забастовки отменены рейсы из Москвы в Рим (SU2402, 2403, SU2418, 2419, SU2404, 2405), Милан (SU2410, 2411, SU2612, 2613) и Венецию (SU2596, 2597) и обратно.

Кроме того, на несколько часов перенесены сроки вылета еще нескольких назначенных на 19 января рейсов «Аэрофлота» в Милан и Рим.

«Пассажиры оповещаются через колл-центр, прибывшие в аэропорт будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам «Аэрофлота», — говорится в сообщении авиакомпании.