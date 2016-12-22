Фотожурналиста Абрамочкина похоронят на Ваганьковском кладбище

Фотожурналиста Юрия Абрамочкина, который умер на 82-м году жизни, похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом «РИА Новости» сообщили близкие родственники фотографа.

«Отпевание Юрия Васильевича Абрамочкина состоится в 12:00 [мск] в главном храме Ваганьковского кладбища в понедельник, 9 апреля», — сказал собеседник агентства. После прощания фотографа похоронят на этом кладбище.

Юрий Абрамочкин умер в ночь на 5 апреля.

Абрамочкин начал работать фотожурналистом на Всемирном фестивале молодежи в 1957 году. С начала 1960-х работал в агентстве печати «Новости».

Фотограф работал с советскими, российскими и зарубежными лидерами и знаменитостями, среди которых ​генсеки Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Михаил Горбачев, первый президент России Борис Ельцин, французские президенты Шарль де Голль, Франсуа Миттеран и Жак Ширак, президенты США Ричард Никсон, Билл Клинтон и Рональд Рейган. Он снимал космонавтов Юрия Гагарина и Валентину Терешкову, а также королеву Великобритании Елизавету II.

В 1987 году был удостоен премии «Золотой глаз» World Press Photo за снимок посадки самолета Маттиаса Руста на Красной площади. Включен в Международную монографию «Современные фотографы» Contemporary Photographers издательства St. James Press Chicago & London.