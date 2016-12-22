Умер снимавший Хрущева и Гагарина фотожурналист Юрий Абрамочкин

Юрий Абрамочкин (Фото: Павел Каравашкин / Интерпресс / ТАСС)

На 82-м году жизни скончался известный советский и российский фотожурналист Юрий Абрамочкин, подтвердили РБК в ​пресс-службе «Россия сегодня».

«Юрий Васильевич Абрамочкин ушел из жизни в ночь на 5 апреля», — сказал собеседник РБК.

«Юрий Васильевич — человек, которого я знал, с которым работал. Абрамочкин — это эпоха, репортер от Бога, второго такого во всей команде АПН (Агентство печати «Новости») не было. Человек, который всегда носил в кармане камеру, и было ощущение, что Юрий Васильевич всегда держал палец на кнопке, сканировал пространство. Его фотографии уникальны, во многом философичны. Непонятно, как они сняты, потому что на них — мгновения, мгновения, к которым Юрий Васильевич был всегда готов. В этом выражался его характер, его великий талант», — рассказал РБК глава фотослужбы МИА «Россия сегодня» Александр Штоль.

Абрамочкин начал карьеру фотожурналиста на Всемирном фестивале молодежи в 1957 году. С начала 1960-х работал в Агентстве печати «Новости» (будущее «РИА Новости»), которое было ориентировано на распространение информации об СССР за рубежом. Абрамочкин работал с советскими, российскими и зарубежными лидерами и знаменитостями, среди которых были ​генсеки Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Михаил Горбачев, первый президент России Борис Ельцин, канцлер ФРГ Вилли Брандт, французские президенты Шарль де Голль, Франсуа Миттеран и Жак Ширак, президенты США Ричард Никсон, Билл Клинтон и Рональд Рейган, космонавты Юрий Гагарин и Валентина Терешкова, а также британская королева Елизавета II.