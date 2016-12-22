Тульский губернатор счел санкции показателем «непродуктивной» позиции США

Введение новых санкций является свидетельством «недружественной и непродуктивной» позиции США. Такое мнение в разговоре с РБК высказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин, оказавшийся в санкционном списке.

​«Могу лишь поддержать позицию МИДа и руководства России:

санкции — это свидетельство недружественной и непродуктивной позиции, но никак не аргумент в политическом споре и не ключ к разрешению противоречий», — считает он.

Минфин США 6 апреля опубликовал список компаний, бизнесменов и чиновник, в отношении которых вводятся санкции. В перечне значатся 26 физлиц и более 10 компаний. В частности, под санкции попали бизнесмен Олег Дерипаска, президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко, член Совета Федерации Сулейман Керимов, глава ВТБ Андрей Костин, агрохолдинг «Кубань», компании «Базовый элемент», EN+, группа «ГАЗ» и другие.