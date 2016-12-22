WSJ узнала о планах NYSE купить последнюю региональную фондовую биржу США

Нью-Йоркская фондовая биржа обсуждает покупку Чикагской фондовой биржи. Сумма сделки может составить $70 млн

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Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) ведет переговоры о возможной покупке Чикагской фондовой биржи, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Сообщения поступают на фоне того, как Чикагскую биржу так и не смогла купить группа китайских инвесторов, не получив одобрения со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Если сделка состоится, Нью-йоркская фондовая биржа поглотит последнюю независимую региональную биржу США, подчеркивает издание.

«Вместо того, чтобы стать потенциальным форпостом для китайских компаний, стремящихся привлечь деньги инвесторов в США, рынок Чикаго будет поглощен самым известной биржей в стране, которая имеет хорошие шансы получить одобрение регулирующих органов», — пишет издание.

Представители NYSE и Чикагской биржи отказались от комментариев.

В феврале SEC заблокировала продажу Чикагской биржи китайским инвесторам. Решение SEC положило конец двухлетней битве за получение разрешения на сделку.

По информации издания, NYSE готова заплатить за Чикагскую биржу около $70 млн, что в три раза превышает сумму, которую за нее планировала выложить группа китайских инвесторов.

Чикагская фондовая биржа была основана в 1882 году. По информации WSJ, через нее проходит менее 1% всего объема торгов акциями в США. Для NYSE Чикагская биржа станет незначительным приобретением, материнская компания NYSE — Intercontinental Exchange Inc. — сообщала о прибыли в прошлом году в размере $2,5 млрд.