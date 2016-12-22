В Челябинской области нашли превышение концентрации хлора в сточных водах

В Челябинской области в очистных сооружения города Кыштыма было обнаружено «значительное превышение допустимых концентраций» полихлорированных дифенилов — группы органических соединений, получаемых при реакции хлора с дифенилом.​ Об этом сообщается на сайте администрации Озерского городского округа.

В сообщении отмечается, что вещество попало в сточные воды. Источник загрязнения был определен, рассказали в администрации, но не назвали его. Кроме того, были проведены анализы в озере Иртяш, рядом с которым находится город Кыштым. В администрации отметили, что «содержание хлора в питьевом водоеме не превышено».

Руководитель информационно-аналитического отдела администрации Озерска Сергей Зюсь сообщил, что вероятным источником загрязнения могла стать местная колония, передает «Челябинск Сегодня». Челябинский «Первый областной телеканал» сообщает, что хлор также сбросили в озеро Сазоново, расположенное рядом с Кыштымом. В администрации города сообщили телеканалу, что «ситуация серьезная».

Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса об отношении россиян к состоянию окружающей среды. За девять лет доля недовольных экологией снизилась на 20%, с 58 до 38%. Кроме того, 29% опрошенных выразили надежду на то, что экологическая обстановка будет улучшаться в будущем (ухудшения ожидают 18% респондентов, еще 39% не ждут никаких перемен).