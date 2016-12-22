Шохин рассказал о последствиях незакрытия сделки Schlumberger — EDC

Если сделка между Schlumberger и Eurasia Drilling (ЕDС) не будет закрыта в этом году, это станет потерей для российского ТЭКа. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, сообщает корреспондент РБК.

«Я бы считал, что если сделка в этом году не будет закрыта, это будет потеря для российского ТЭКа», — ответил Шохин на вопрос, может ли сделка быть закрыта в этом году.

Schlumberger договорилась купить контрольный пакет акций Eurasia Drilling в июле 2017 года. Однако в августе Минприроды заявило, что ЕDС работает на федеральных землях, а геологоразведка стратегически важна, поэтому на Eurasia Drilling нужно наложить ограничения. Для реализации сделки министерство предлагало перевести компанию, которая зарегистрирована на Каймановых островах, под российскую юрисдикцию. В декабре Schlumberger согласилась приобрести пакет Eurasia Drilling на условиях Москвы. В конце марта Schlumberger согласовала с ФАС основные условия сделки по приобретению ЕDС.

Это вторая попытка Schlumberger приобрести Eurasia Drilling. В 2015 году акционеры ЕDС договорились продать Schlumberger 46% компании с возможностью выкупа остальных 54% через три года после реализации первого этапа сделки. Однако власти России выступили против, посчитав, что покупка EDC Schlumberger угрожает российскому рынку геологоразведки. Позже компании отказались от сделки.