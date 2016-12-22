ФАС и Schlumberger согласовали условия покупки акций Eurasia Drilling

ФАС и Schlumberger согласовали основные условия сделки по приобретению нефтесервисной компании Eurasia Drilling (ЕDС), заявил журналистам замглавы ФАС Андрей Цыганов. Об этом сообщает ТАСС.

«В целом мы считаем, что она [сделка] готова к тому, чтобы вынести ее на правительственную комиссию. Решение правкомиссии может быть предварительным, может быть и окончательным», — сказал он.

Американская Schlumberger отправила в ФАС ходатайство о покупке Eurasia Drilling 8 февраля. При этом были учтены замечания ФАС по отдельным условиям сделки.

Schlumberger договорилась с акционерами Eurasia Drilling о приобретении контрольного пакета акций компании еще в июле 2017 года. Но в августе того же года Минприроды заявило, что Eurasia Drilling работает на федеральных землях, а сама по себе геологоразведка стратегически важна, поэтому на американскую компанию следует наложить ограничения. Так, для реализации сделки Минприроды предлагало перевести компанию, зарегистрированную на Каймановых островах, под российскую юрисдикцию. В декабре 2017 года стало известно, что Schlumberger согласилась приобрести пакет Eurasia Drilling на условиях Москвы.

Это уже вторая попытка Schlumberger купить российскую нефтесервисную компанию. В 2015 году акционеры Eurasia Drilling договорились о продаже Schlumberger 46% компании с возможностью выкупа остальных 54% через три года после реализации первого этапа сделки. Но российские власти выступили против, посчитав, что покупка EDC американской компанией несет угрозу российскому рынку геологоразведки. Позднее компании заявили, что отказались от сделки.

Eurasia Drilling — одна из крупнейших буровых компаний в России, ее доля на российском рынке буровых работ в 2016 году составляла 16%. Ее заказчиками являются, в частности, ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть» и «Роснефть». Основной владелец Eurasia Drilling — Александр Джапаридзе (ему принадлежит около 31% акций).